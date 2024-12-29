Избранный глава Грузии после инаугурации начнет работать во дворце президента

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации начнет работать в президентском дворце, расположенном на площади Орбелиани, несмотря на то, что против этого выступает действующий президент Саломе Зурабишвили.
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