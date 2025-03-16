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Орловские новости

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Российские публичные деятели, политики и звезды шоу-бизнеса о смерти старца Илия

Российские публичные деятели, политики и звезды шоу-бизнеса о смерти старца Илия

В воскресенье, 16 марта, стало известно о том, что прошедшей ночью скончался схиархимандрит Илий. Известные российские публичные деятели, политики и звезды шоу-бизнеса выразили скорбь и отреагировали на смерть старца в своих социальных сетях.

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