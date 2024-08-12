В Хабаровске собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области

В Хабаровске открылись пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области. Пункты размещены в центрах работы с населением, распределённых по разным районам города, сообщает пресс-служба городской администрации.
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