Baza: Автомобилист лишён прав из-за нестандартных госномеров

В Москве водителя лишили прав на шесть месяцев из-за несоответствия номерных знаков стандартам. Размеры букв и цифр превышали допустимые нормы, что позволило суду признать их подложными.
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