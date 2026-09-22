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Царьград

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Baza: Автомобилист лишён прав из-за нестандартных госномеров

Baza: Автомобилист лишён прав из-за нестандартных госномеров

В Москве водителя лишили прав на шесть месяцев из-за несоответствия номерных знаков стандартам. Размеры букв и цифр превышали допустимые нормы, что позволило суду признать их подложными.

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