НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FinFax - Новости банков и вкладов

1 подписчик

Эксперт предупреждает: налог за подарки от незнакомцев обязателен

Эксперт предупреждает: налог за подарки от незнакомцев обязателен

Если человек получает в подарок недвижимость, транспорт или акции от лица, не являющегося членом семьи, он должен уплатить налог на доходы физических лиц, отметил глава центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх