Эксперт предупреждает: налог за подарки от незнакомцев обязателен

Если человек получает в подарок недвижимость, транспорт или акции от лица, не являющегося членом семьи, он должен уплатить налог на доходы физических лиц, отметил глава центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский.
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