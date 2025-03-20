Русский схватился за пистолет, когда увидел, как иностранцы трясут причиндалами возле детского сада. Они же потом напали на полицейского

Интересная жизнь с Vera Star Оренбург, город, который обычно ассоциируется с тишиной и размеренной жизнью, на днях оказался в центре настолько шокирующей истории, что местные жители до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего.
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