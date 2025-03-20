Русский схватился за пистолет, когда увидел, как иностранцы трясут причиндалами возле детского сада. Они же потом напали на полицейского

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Комментарии
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b
borzov
отстреливать, диких обезьян!!! они ж, сука, плодятся как тараканы, в геометрической прогрессии, с каждым годом, если не утилизровать эту мразь, на улицу просто выйти будет не возможно
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2 час.
ЯО
Яна Орлова
Собрать бы всех этих скотов и огнеметом...
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2 час.
b
borzov
ну и, канешна, спасибо Путину за диких обезьян, бесконтрольный завоз этой мерзкой одноклеточной субстанции резко изменил быт и облик России
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2 час.
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