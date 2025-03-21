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Британия готова командовать силами НАТО в Европе вместо США

Британия готова командовать силами НАТО в Европе вместо США

В соответствии с предложениями, которые обсуждаются “коалицией добровольцев” сэра Кира Стармера, британские истребители могут оправиться патрулировать небо над Украиной.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Туманные мозги придется развеять Орешником или Посейдоном.....
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22 час.
Борис Тросницкий
А у них это в моду вошло, своих сил кот наплакал, так они уже не первый век чужими командовать рвутся.
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22 час.
Silver Kont
Да, давненько пиZды не получали...
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11 час.
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