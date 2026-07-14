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Дочь певицы Нюши осталась жить в Дубае с отцом после развода родителей: как сейчас выглядит подросшая Симба-Серафима и ее братик

Расставание певицы Нюши с супругом Игорем Сивовым сопровождалось бурными обсуждениями в Сети, особенно когда выяснилось, что их общие дети остались жить в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с отцом.

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