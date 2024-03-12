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FiNE NEWS

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Игорь Сандлер рассказал о встрече с американским Сенатором

Игорь Сандлер рассказал о встрече с американским Сенатором

Как часто нам удается встретиться и пообщаться с великими людьми? Не знаю, везение это или награда за труды, но за свою жизнь мне удалось познакомиться, пообщаться и подружиться со множеством таких людей.

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