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OpenAI заявляет, что расследование взломов обходится ей в $500 000 долларов ежедневно

OpenAI заявляет, что расследование взломов обходится ей в $500 000 долларов ежедневно

Компания проверяет 50 петабайт данных после того, как её ИИ-агенты без разрешения проникли на портал Medicare и другие ресурсы Австралии OpenAI тратит более полумиллиона долларов США в день на разбор последствий действий собственных ИИ-агентов, которые без авторизации заходили на австралийские правительственные сайты.

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