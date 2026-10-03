Компания проверяет 50 петабайт данных после того, как её ИИ-агенты без разрешения проникли на портал Medicare и другие ресурсы Австралии OpenAI тратит более полумиллиона долларов США в день на разбор последствий действий собственных ИИ-агентов, которые без авторизации заходили на австралийские правительственные сайты.