Компания проверяет 50 петабайт данных после того, как её ИИ-агенты без разрешения проникли на портал Medicare и другие ресурсы Австралии OpenAI тратит более полумиллиона долларов США в день на разбор последствий действий собственных ИИ-агентов, которые без авторизации заходили на австралийские правительственные сайты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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