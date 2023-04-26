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Почему у нас даже самые «никакие» артисты, политики, бизнесмены живут или имеют дома в США и Европе

Почему у нас даже самые «никакие» артисты, политики, бизнесмены живут или имеют дома в США и Европе

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Уже не удивляешься, когда в СМИ видишь очередное сообщение о происшествии с участием какого-нибудь второразрядного актёра, певца, неизвестного бизнесмена, или депутата какой-нибудь глубоко провинциальной Думы, которое произошло в условном Майами или Монако.

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