Почему у нас даже самые «никакие» артисты, политики, бизнесмены живут или имеют дома в США и Европе

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Уже не удивляешься, когда в СМИ видишь очередное сообщение о происшествии с участием какого-нибудь второразрядного актёра, певца, неизвестного бизнесмена, или депутата какой-нибудь глубоко провинциальной Думы, которое произошло в условном Майами или Монако.