Тонны оружия НАТО взорваны одним ударом: главная новость СВО 24 июля

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали уничтожения западного оружия, каналы его поставок на Украину, а также рассказал о ликвидации иностранных офицеров, курирующих ВСУ в портовых городах.
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