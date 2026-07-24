Тонны оружия НАТО взорваны одним ударом: главная новость СВО 24 июля

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали уничтожения западного оружия, каналы его поставок на Украину, а также рассказал о ликвидации иностранных офицеров, курирующих ВСУ в портовых городах.