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Медведчук назвал компанию Fire Point симбиозом коррупции на Украине

Медведчук назвал компанию Fire Point симбиозом коррупции на Украине

Компания Fire Point является симбиозом неограниченной коррупции на Украине и подлости государств НАТО, которые всячески подталкивают народ продолжать бессмысленную бойню.

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