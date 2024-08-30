«Прочный фундамент государственности»: Токаев поздравил казахстанцев с Днём Конституции

Акорда опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днём Конституции. Глава государства отметил, что основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надёжным гарантом поступательного и устойчивого развития страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии