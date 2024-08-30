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«Прочный фундамент государственности»: Токаев поздравил казахстанцев с Днём Конституции

«Прочный фундамент государственности»: Токаев поздравил казахстанцев с Днём Конституции

Акорда опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днём Конституции. Глава государства отметил, что основной закон выступает прочным фундаментом нашей государственности, надёжным гарантом поступательного и устойчивого развития страны.

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