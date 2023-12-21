Недавно «Русская народная линия» опубликовала очень яркую и важную статью нашего постоянного автора, члена Союза писателей России протоиерея Николая Булгакова «Антицерковность антисталинизма».
Антисталинисты – враги Церкви
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"Если им в итоге удастся в общественном мнении превратить Церковь в антинародную и антигосударственную силу это будет величайшим преступлением" - Практически .... почти ... это уже им удалось ! Попы , со своим оголтелым анти Сталинизмом , представляются в образе продажных холуев врага - прах отцов предавших .... , холуев паразитирующей буржуазии .... ! И получится ли попам , с их зомбированными умами , пересмотреть свои взгляды , перестать быть холопами врага ... , адекватно ничинать оценивать реалии и отречься от всей насаждаемой врагами лжи и на Сталина и на СССР , вообще на историю Руси - России... ???
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11 час.
Виктор Илюшин
Цитата архиепископа Луки, что на картинке из статьи, говорит о многом, если не о всем, в отношении к Сталину. https://r1.mt.ru/r23/photo6E3B/20406659514-0/jpg/bp.webp
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9 час.
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