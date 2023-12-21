Антисталинисты – враги Церкви

МГ

Малик Гумеров

"Если им в итоге удастся в общественном мнении превратить Церковь в антинародную и антигосударственную силу это будет величайшим преступлением" - Практически .... почти ... это уже им удалось ! Попы , со своим оголтелым анти Сталинизмом , представляются в образе продажных холуев врага - прах отцов предавших .... , холуев паразитирующей буржуазии .... ! И получится ли попам , с их зомбированными умами , пересмотреть свои взгляды , перестать быть холопами врага ... , адекватно ничинать оценивать реалии и отречься от всей насаждаемой врагами лжи и на Сталина и на СССР , вообще на историю Руси - России... ???