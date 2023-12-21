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  • Виктор Илюшин
    Цитата архиепископа Луки, что на картинке из статьи, говорит о многом, если не о всем, в отношении к Сталину. https:/...Антисталинисты – ...
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Антисталинисты – враги Церкви

Антисталинисты – враги Церкви

Недавно «Русская народная линия» опубликовала очень яркую и важную статью нашего постоянного автора, члена Союза писателей России протоиерея Николая Булгакова «Антицерковность антисталинизма».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Если им в итоге удастся в общественном мнении превратить Церковь в антинародную и антигосударственную силу это будет величайшим преступлением&quot; - Практически   .... почти ... это уже им удалось !    Попы , со своим оголтелым анти Сталинизмом ,  представляются в образе  продажных холуев врага - прах отцов предавших .... ,  холуев паразитирующей буржуазии .... !                     И получится ли  попам   , с их зомбированными умами , пересмотреть  свои взгляды ,  перестать быть холопами врага  ... , адекватно ничинать  оценивать реалии  и  отречься от всей   насаждаемой врагами  лжи  и на Сталина  и на  СССР  , вообще на историю Руси - России... ???
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11 час.
Виктор Илюшин
Цитата архиепископа Луки, что на картинке из статьи, говорит о многом, если не о всем, в отношении к Сталину. https://r1.mt.ru/r23/photo6E3B/20406659514-0/jpg/bp.webp
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9 час.

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