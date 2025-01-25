Тыловики группировки «Центр» создали заглублённый хлебокомбинат в зоне СВО

Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России возвели в зоне спецоперации заглублённый временный хлебокомбинат для обеспечения продовольствием передовых подразделений.
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