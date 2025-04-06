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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цунода стал 12-м в первой гонке за «Ред Булл», Аджар – 8-й на Гран-при Японии, Лоусон – 17-й

Юки Цунода начал выступления за «Ред Булл» с 12-го места на домашнем Гран-при Японии, что не помешало ему стать пилотом дня по версии фанатов.

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