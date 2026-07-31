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Калуга-поиск

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Настоящее лето возвращается: в Калуге потеплеет до +30

Настоящее лето возвращается: в Калуге потеплеет до +30

Прохладная, пасмурная и дождливая погода наконец-то уступит солнцу, жаре и настоящему лету. По данным центра погоды "Фобос", гребень Азорского антициклона стабилизирует погоду в Центральной России, благодаря чему жители Калужской области смогут погреться на солнышке.

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