Настоящее лето возвращается: в Калуге потеплеет до +30

Прохладная, пасмурная и дождливая погода наконец-то уступит солнцу, жаре и настоящему лету. По данным центра погоды "Фобос", гребень Азорского антициклона стабилизирует погоду в Центральной России, благодаря чему жители Калужской области смогут погреться на солнышке.