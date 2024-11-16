Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадерий Чикунов
    Трамп договорится до того, что из США точно сделают пролив и самого Трампа запеленают привезут в Москву и четвертуют...Вассерман объясни...
  • Светлана Зуева
    Скорей всего диверсия.....СМЕРШ когда будет создан?ЧП на танковом за...
  • Eduard
    НАТО И ЕС существование под вопросом.Давно их разогнатт надо!"Не только для Ук...

Исследование: Пресная вода на Земле сократилась на 1200 куб. км с 2014 года

Исследование: Пресная вода на Земле сократилась на 1200 куб. км с 2014 года

Международная группа ученых зафиксировала резкое сокращение пресной воды на Земле с 2014 года. Исследование показало снижение объемов на 1200 куб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх