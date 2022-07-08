Ко Дню семьи, любви и верности полицейские из Якутии поделились своими историями любви

День семьи, любви и верности воплощает главные ценности в человеческой жизни. Семья и родной очаг имеют огромную важность для сотрудников органов внутренних дел, круглосуточно охраняющих покой и безопасность граждан.

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