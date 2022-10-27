«Угрожали отрубить голову»: бойцы НМ ДНР рассказали, через что прошли в украинском плену

Российская и украинская стороны продолжают регулярно проводить обмены военнопленными. После прибытия на безопасные территории, подконтрольные ВС РФ, военные проходят реабилитацию, постепенно отходя от того, что им пришлось пережить в руках ВСУ.
Российская и украинская стороны продолжают регулярно проводить обмены военнопленными. После прибытия на безопасные территории, подконтрольные ВС РФ, военные проходят реабилитацию, постепенно отходя от того, что им пришлось пережить в руках ВСУ.
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