Наш потерянный мир

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«Угрожали отрубить голову»: бойцы НМ ДНР рассказали, через что прошли в украинском плену

«Угрожали отрубить голову»: бойцы НМ ДНР рассказали, через что прошли в украинском плену

Российская и украинская стороны продолжают регулярно проводить обмены военнопленными. После прибытия на безопасные территории, подконтрольные ВС РФ, военные проходят реабилитацию, постепенно отходя от того, что им пришлось пережить в руках ВСУ.

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