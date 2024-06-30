Бронеавтомобили Камаз К-4386 «Тайфун-ВДВ» с дистанционно-управляемым боевым модулем БМ-30-Д «Спица».
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Бронеавтомобили Камаз К-4386 «Тайфун-ВДВ» с дистанционно-управляемым боевым модулем БМ-30-Д «Спица».
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