Губернатор Развожаев: над Севастополем были уничтожены два украинских дрона

Украинские войска продолжают комбинированную атаку на Севастополь. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, средства ПВО сбили над населенным пунктом два беспилотника противника.
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