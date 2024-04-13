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Китай намерен укрепить отношения с Северной Кореей

Китай намерен укрепить отношения с Северной Кореей

Китай намерен расширить сотрудничество с Северной Кореей. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председатель Постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР Чхве Рен Хэ приняли совместное участие в церемонии открытия «Года дружбы» между странами.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Вряд ли кто против. Так будет много лучше, а обстановка спокойнее. Дед Спотыкач ну очень недоволен, что тут поделаешь! Терпи и не падай!
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13 час.

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