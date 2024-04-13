Китай намерен укрепить отношения с Северной Кореей

Китай намерен расширить сотрудничество с Северной Кореей. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председатель Постоянного комитета Верховного народного собрания КНДР Чхве Рен Хэ приняли совместное участие в церемонии открытия «Года дружбы» между странами.
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