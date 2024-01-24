В городах российской Арктики хотят поставить теплые остановки

Опыт развития Норильска используют для улучшения городов Дальнего Востока и Арктики. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил на пленарном заседании Совфеда 24 января.
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