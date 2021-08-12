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Любимые городские местечки уссурийцы покажут на фотоконкурсе

Любимые городские местечки уссурийцы покажут на фотоконкурсе

"Любимые уголки Уссурийска" — фотоконкурс, стартовавший в преддверии дня рождения округа. Фотографы-победители определятся в режиме онлайн, а лучшие снимки попадут в галерею городских местечек уже на праздновании юбилея Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia.

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