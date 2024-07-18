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Вечерний Новосибирск

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Мать с коляской и символ единства появились на проспекте Дзержинского

Мать с коляской и символ единства появились на проспекте Дзержинского

О ценности материнства и необходимости беречь планету напомнили новосибирские общественники. Благодаря их усилиям, на проспекте Дзержинского появились две интересные композиции, одна из них изображает мать с коляской, другая – руки, которые держат земной шар.

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Комментарии
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Валентина Кожевникова
Сразу возник вопрос: Как одинокая мать с коляской может стать символом Года семьи? Это примерно так же, как не мама и папа, а родитель1 и родитель2. А может я чего-то не понимаю в свои 67?
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16 час.

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