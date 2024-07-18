Мать с коляской и символ единства появились на проспекте Дзержинского

О ценности материнства и необходимости беречь планету напомнили новосибирские общественники. Благодаря их усилиям, на проспекте Дзержинского появились две интересные композиции, одна из них изображает мать с коляской, другая – руки, которые держат земной шар.
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