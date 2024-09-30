Штеффен Котре, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), заявил, что в случае прихода его партии к власти в Германии, она отменит антироссийские санкции и прекратит агрессивные действия против России.
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