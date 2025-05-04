Сэндхаген – после победы над Фигейредо: «Ничто так не зажигает, как поражение. Хочу подраться с О’Мэлли и выиграть пояс»

«Ничто так не зажигает, как поражение. Хочу стать чемпионом, буду работать только больше. Нужно уметь адаптироваться под соперника во время боя.
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