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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака одержала 80-ю победу на «Шлемах» – среди японок больше только у Аи Сугиямы

Наоми Осака обыграла Катерину Синякову во втором круге US Open – 6:2, 5:7, 6:1. Во втором сете японка вела 5:3, но упустила преимущество.

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