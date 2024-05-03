Это нетипично для Apple, но компания хочет сделать новый базовый iPad дешевле текущего поколения

Компания Apple хочет снизить стоимость своего базового планшета iPad. Как сообщается, компания сейчас работает над обычным iPad нового поколения, и задача — сохранить все основные особенности текущего устройства, но снизить цену.
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