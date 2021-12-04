14 фильмов, в которых режиссеры спрятали шедевры живописи, а зрители и не заметили

«Алиса в Зазеркалье», Джеймс Бобин — «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна», Джузеппе Арчимбольдо «Мотылек», Франклин Шеффнер — «Ловец бабочек» Карл Шпицвег «Выживший», Алехандро Гонсалес Иньярриту — «Апофеоз войны», Василий Верещагин «Овечий сыр», Пьер Паоло Пазолини — «Снятие с креста», Джованни Баттиста Россо Фьорентино «Последний дом слева», Дэннис Илиадис — «Офелия», Джон Эверетт Милле «Последний дом слева», Дэннис Илиадис — «Офелия», Джон Эверетт Милле «Форт Аламо», Джон Уэйн — «Эль Халео», Джон Сингер Сарджент «Империя солнца», Стивен Спилберг — «Свобода от страха», Норман Роквелл «Капитан Алатристе», Агустин Диас Янес — «Сдача Бреды», Диего Веласкес «Дуэлянты», Ридли Скотт — «Наполеон Бонапарт», Бенджамин Роберт Хейдон «Унесенные ветром», Виктор Флеминг — «Женщина перед восходящим солнцем», Каспар Давид Фридрих «Американец в Париже», Винсент Миннелли — «Шоколадный танец», Анри де Тулуз-Лотрек «Сны», Акира Куросава — «Мост Ланглуа», Винсент ван Гог «Интерстеллар», Кристофер Нолан — «Сотворение Адама», Микеланджело Смотрите также:8 отличных фильмов, которые стоит посмотреть в хмурую погоду,Список всех сериалов по комиксам Marvel,Герои в жизни и на экране: 12 голливудских звезд, прославившихся героическими поступками .