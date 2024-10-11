ЛУКОЙЛ возобновил поставки нефти в Венгрию Поставки нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию возобновились по измененным контрактам.
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ЛУКОЙЛ возобновил поставки нефти в Венгрию Поставки нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию возобновились по измененным контрактам.
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