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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Азамат Мусагалиев назвал топ-5 любимых нападающих: «Павлюченко, Кутуз, Креспо, Даку, Бабангида»

В рейтинг президента медиафутольного клуба «10» Азамата Мусагалиева вошли Роман Павлюченко, Сергей «Кутуз» Кутузов, Эрнан Креспо, Мирлинд Даку и Бабангида.

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