«Все было по обоюдному согласию?»: студентов-иностранцев судят за изнасилование девочки

Сегодня в Казани начался начали судить троих мигрантов по делу об изнасиловании 14-летней девочки. По данным следствия, двое Египтян и один гражданин Алжира насильно напичкали ребенка наркотиками, а затем начали над ней издеваться.
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