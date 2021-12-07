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Началось: Hyundai и Kia закрывают свои заводы в Чехии и Словакии из-за финансовых убытков

Началось: Hyundai и Kia закрывают свои заводы в Чехии и Словакии из-за финансовых убытков

Не успели политики Чехии и Словакии отметиться в высказываниях про Россию, экономики этих республик вдруг начали сталкиваться с условиями, когда стоимость металла для производства автомобильных запчастей выросла в несколько раз,… Показать полностью.

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