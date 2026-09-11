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Трамп возрождает традиции выборов второй половины XIX века

Трамп возрождает традиции выборов второй половины XIX века

Обещание Трампа раздать по $5 000 каждому совершеннолетнему американцу в случае победы его партии на промежуточных выборах – инициатива столь же эстетически прекрасная, сколь экономически бессмысленная.

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