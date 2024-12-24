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Политика как она есть

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В России предложили закрепить норму о выплате 13-й зарплаты

В России предложили закрепить норму о выплате 13-й зарплаты

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом.

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