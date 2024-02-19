Сноубордист Уайлд заявил, что не согласился бы перейти в сборную США

Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что не согласился бы перейти в сборную США. «Не может быть и разговоров о том, чтобы я мог поехать в Америку и выступать за них, я бы на это не согласился», — приводит слова Уайлда РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии