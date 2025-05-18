Конгресс США снова нацелился на Россию: новый виток антироссийских санкций после переговоров в Стамбуле Ирина ВальковаПереговоры между Россией и Украиной в Стамбуле вызвали серьезный резонанс в американском политическом истеблишменте.
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