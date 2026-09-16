Лови момент: фотограф, который подмечает все

Фотограф Эдас Вонг (Edas Wong) живет в Гонконге. Он крайне редко выходит на улицу без фотоаппарата: в любой момент можно заметить что-то интересное.
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