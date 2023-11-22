Call of Duty:Warzone+MF2 Sherbet Rush Pack

⛔⛔⛔ВНИМАНИЕ! ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ЛУТ/ПРЕДМЕТ ДЛЯ ИГРЫ, КОТОРАЯ УКАЗАНА В НАЗВАНИИ ТОВАРА. Других ИГР/ПРЕДМЕТОВ/ЛУТА в АКАУНТЕ PRIME GAMING НЕТ! ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ИГР/ПРЕДМЕТОВ/ЛУТА НЕ УКАЗАННЫХ В НАЗВАНИИ ТОВАРА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ⛔⛔⛔ Преимущество перед другими игроками Prime Gaming! В паке: Схема вспомогательного оружия Sugar High - Lachmann HeadRush - Схема оружия Кустова 545 Смерть от Шербета - Экран загрузки BAMF - Очарование Таяние - Эмблема .