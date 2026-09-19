БПЛА без GPS и спутников: советник Зеленского заявил о новой «угрозе для Киева» Сергей Бескрестнов, советник Зеленского по развитию технол.
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