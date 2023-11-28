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Лука Дончич, Джейлен Браун и Кристапс Порзингис – в подборке лучших моментов 5-й недели регулярки НБА

Лука Дончич, Джейлен Браун и Кристапс Порзингис – в подборке лучших моментов 5-й недели регулярки НБА

НБА выложила подборку лучших моментов пятой недели регулярного чемпионата. В видео среди прочих вошли эпизоды с участием Луки Дончича и Кайри Ирвинга («Даллас»), а также Джейлена Брауна и Кристапса Порзингиса («Бостон»).

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