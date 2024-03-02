Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ФРГ могут создать комитет по расследованию из-за перехвата разговора офицеров

В ФРГ могут создать комитет по расследованию из-за перехвата разговора офицеров

В Бундестаге прокомментировали ситуацию с перехватом разговора немецких высокопоставленных военных. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александер Добриндт заявил, что не стоит исключать создание комитета по расследованию произошедшего.

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