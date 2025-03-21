Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    Как реагировать на это в нашей стране не знаю, но как реагируют на это в соседней стране, и власть полностью поддержи...Намаз на проезжей...
  • Георгий Корнев
    Говорят было уже такое. Пока египтяне нама совершали, прилетали израильтяне, никого не трогали, садились на танк и уе...Намаз на проезжей...
  • Егор П
    одно дело, что показывают комиссиям и что по факту работает, не путайте хуй с вилкой, журналист. Что надо то и покажу...Мысли народа⁠⁠

Принимай или беги. Путин подписал указ о легализации украинцев

Принимай или беги. Путин подписал указ о легализации украинцев

До дому, до хаты! Хорошая  новость - Президент  подписал  указ,  согласно  которому украинцы, находящиеся в России без законных оснований, должны  или  выехать до 10 сентября или урегулировать своё положение: https://t.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
И двойное гражданство надо отменить.
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8 час.
Алекс Сэм
А шерстяных когда высылать начнут?
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Отменить надо было давно,но власть думает не тем местом(По Черномырдину)
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5 час.
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