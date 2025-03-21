Принимай или беги. Путин подписал указ о легализации украинцев

До дому, до хаты! Хорошая новость - Президент подписал указ, согласно которому украинцы, находящиеся в России без законных оснований, должны или выехать до 10 сентября или урегулировать своё положение: https://t.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигранты с тонометром на лбу: как некоторые московские поликлиники превратились в базар здоровья (реальные примеры)
- А дальше будет страшнее. Жуткий взрыв «развесил» роту нациков на деревьях
- Русский мужик достал наган после того как увидел чем занимаются иностранцы возле детского сада, позже они же напали на сотрудников полиции
Свежие комментарии