РАН: товарооборот России с Китаем растет не только за счет энергоносителей

Товарооборот между Россией и Китаем увеличивается не только за счет энергоносителей, но также из-за роста поставок зерна, мяса, морепродуктов и многих других товаров, заявил президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
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