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Возвращение «Ворониных» в спин-оффе состоится 9 сентября

Возвращение «Ворониных» в спин-оффе состоится 9 сентября

Телеканал СТС анонсировал спин-офф популярного сериала «Воронины» под названием «Костя — Вера».На сайте сообщается, что премьера состоится 9 сентября.

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