Гороскоп Джйотиш расскажет, какие цвета в одежде приносят несчастья разным знакам

Представьте себе, что ваша одежда может быть ключом к вашему счастью или несчастью. Это может показаться странным, но восточная астрология, известная как Джйотиш, утверждает, что цвета, которые вы выбираете для своей одежды, могут иметь глубокое влияние на вашу жизнь в зависимости от вашего знака зодиака.