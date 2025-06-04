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Царьград

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Около трёх тысяч видов животных обитают на зелёных территориях столицы

Около трёх тысяч видов животных обитают на зелёных территориях столицы

На природных территориях Москвы обитает приблизительно три тысячи видов животных, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу города.

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